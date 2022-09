Tohle je největší kočka z Biografu láska: Hraje milenku ženáče, sama prožila nepříjemný rozchod

Felicita Prokešová Super.cz

Felicita byla také součástí premiérového obsazení muzikálu s hity Hany Zagorové (✝75) Biograf láska v divadle Kalich. Dvě písně legendární zpěvačky zpívá v jediné ženské záporné, na druhou stranu neskutečně vtipné roli, hraje mladou milenku manžela jedné z hlavních hrdinek. "Sranda mě baví a nejvíc ta, kterou si můžu dělat sama ze sebe. Takže, jestli to tam bylo vidět, mám radost," poděkovala nám za pochvalu krásná zpěvačka.

Roli a její zkoušení si užila, ačkoli vcítit se do postavy pro ni nebylo snadné. "V osobním životě je mi to proti srsti. Jsem si téměř jistá, že v reálu si tohle nikdy nezahraju. Ale bylo fajn si to vyzkoušet na jevišti. Myslela jsem si, že nejsem typ na naivní holku, ale překvapivě se mi to hraje velice dobře," míní.

Pokud jde o Felicitin osobní život, rozebírat se jí ho nechce. Před časem se rozešla s partnerem Kryštofem Novákem, fitness trenérem, kterého předloni poznala mezi finalisty Muže roku. "Láska je pro mě důležitá. Na ocet určitě nezůstanu," ujistila Super.cz, ale podrobnosti, zda už se někdo nový v jejím životě objevil, prozradit nechtěla. ■