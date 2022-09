Žádná princezna z Řachandy: Herečka 10 dní střídala jen dvoje oblečení, ušla 280 kilometrů a spala s 90 lidmi v pokoji

Denisa Pfauserová Super.cz

Už podruhé vystoupila ze své komfotrní zóny a absolvovala pěší pouť do Santiaga de Compostela. My se s herečkou Denisou Pfauserovou (33) setkali krátce po jejím návratu a nechali si o cestě a motivaci k ní vyprávět.

"Napadlo mě to už podruhé, poprvé jsem to šla před čtyřmi lety. Hrozně ráda se procházím, jsem sama se sebou, mám ráda přírodu. Poprvé jsem si chtěla asi dokázat, že nejsem tak rozmazlená a nesamostatná. Tak strašně moc se mi to líbilo, že jsem se tam chtěla vrátit. A určitě to nebylo naposledy," vysvětlovala.

Procházka tedy pouť rozhodně není, i když o poutníky už je docela postaráno, za pár euro se dá přespat i ve slušně vybavených hromadných ubytovnách. "V největší nás spalo v jedné místnosti asi devadesát a zažila jsem pána, kvůli jehož chrápání vlastně nikdo kromě něj spát nemohl. Cesta byla na deset dní, bylo to 280 kilometrů, nejméně jsem šla dvacet, nejvíc čtyřicet," vypočítala Denisa.

V našem videu také vedle zážitků z pouti zazněla doporučení pro ty, kteří by se na podobnou cestu chtěli vydat. Denisa se poučila z první cesty a to, co měla s sebou, podstatně zkorigovala. Měla jen dvoje oblečení, které střídala. "Líbila se mi ta jednoduchost a stereotyp poutníka," uzavřela. ■