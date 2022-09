Pohřeb Alžběty II. Na poslední cestě milované královny nebudou chybět ani princ George (9) a princezna Charlotte (7)

Státní pohřeb královny Alžběty II. začíná v pondělí ve 12 hodin našeho času. Foto: ČTK / AP / Oli Scarff

V pondělí se zraky celého světa upínají k Londýnu, kde se od 12 hodin našeho času koná ve Westminsterském opatství ostře sledovaný pohřeb královny Alžběty II. (✝96), která vládla neuvěřitelných 70 let, a byla tak nejdéle vládnoucí britskou panovnicí v historii.

Rakev s ostatky Alžběty II. poputuje z Westminsterského paláce, kde se s panovnicí několik dní loučila veřejnost, do Westminsterského opatství. Tam proběhne zádušní mše.

V pondělí se zraky celého světa upínají k Londýnu, kde se od 12 hodin našeho času koná ve Westminsterském opatství ostře... Posted by Novinky.cz on Monday, September 19, 2022

Ceremonie bude mít jasná pravidla, jasné nebylo jen to, zda za rakví, která bude umístěna na lafetu, půjde i nejstarší syn prince Williama (40) George (9). Podle posledních informací princ za rakví skutečně půjde, a to společně se svou sestrou princeznou Charlotte (7). Chybět samozřejmě nebudou královniny děti - král Karel III. (73) se svou sestrou princeznou Annou a bratry princem Andrewem a princem Edwardem.

Za nimi pak půjdou další členové královské rodiny včetně princů Williama a Harryho (38). Procesí bude uzavírat královnino služebnictvo a služebnictvo, které sloužilo Karlu III. předtím, než se stal králem.

Nejbližší služebnictvo Alžběty II. včetně komorníka a osobních asistentů půjde v procesí před rakví. Státní lafeta poveze rakev královny Alžběty II. za doprovodu jednotek královského námořnictva a hudebníků ze skupiny Pipes & Drums skotských a irských regimentů, Brigade of Gurkhas a Royal Air Force.

Státní pohřeb královny Alžběty II. povede ve Westminsterském opatství děkan Westminsteru David Hoyl. Pohřbu se zúčastní asi 500 hlav států a vlád či členů nejrůznějších panovnických rodů. Českou republiku zastupuje premiér Petr Fiala.

Po skončení státního pohřbu poputuje rakev s ostatky Alžběty II. do Wellington Arch a odtud bude převezena na hrad Windsor, kde se odpoledne bude v kapli svatého Jiří konat soukromá bohoslužba pro nejbližší rodinu. Královna bude následně pohřbena vedle svého manžela Philipa.

Do samotného Londýna se chystá až milion lidí, kteří chtějí královnu doprovodit na její poslední cestu. Britská vláda na pondělí vyhlásila státní svátek. Pohřeb milované královny Alžběty II. tak zcela jistě bude patřit k nejsledovanějším akcím v britských dějinách.

Přímý přenos z pohřbu uvidí diváci na téměř všech televizních stanicích, sledovat ho bude možné dokonce i ve 125 kinech po celé Británii. V mnoha parcích, katedrálách a náměstích nebudou chybět ani velkoplošné obrazovky.

Královna Alžběta II. zemřela 8. září ve věku 96 let. Britskou královnou se stala už v 25 letech po smrti svého otce Jiřího VI. dne 6. února 1952. V roce 1947 se provdala za prince Philipa, pozdějšího vévodu z Edinburghu. S ním měla děti Charlese, Anne, Andrewa a Edwarda. Její manžel zemřel 9. dubna 2021 ve věku nedožitých 100 let. Letos oslavila platinové jubileum, tedy 70 let od usednutí na britský trůn. ■