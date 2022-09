Půjde devítiletý princ George za rakví královny? V paláci probíhá velká diskuse

Princ George (vpravo) vedle otce Williama. Půjde také za rakví královny Alžběty II.? Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Už v pondělí se v Londýně koná ostře sledovaný pohřeb královny Alžběty II. (✝96) V Buckinghamském paláci se prý do poslední chvíle řeší, zda se do smutečního procesí zapojí i syn prince Williama (40) George (9). Poradci se prý prince a princeznu z Walesu snaží přesvědčit, že by účast George na prababiččině pohřbu, byla symbolickým vzkazem pro celou monarchii.

„V současné době se o tom diskutuje, dosud nebylo učiněno žádné rozhodnutí,“ citoval Daily Mail zdroj z paláce. George je hned po svém otci Williamovi prvním nástupcem na britský trůn a patří tak k budoucnosti monarchie. Jeho účast na pohřbu by prý měla být symbolickým signálem, který ujistí národ o pořadí nástupnictví.

Děti prince Williama nebyly od smrti své prababičky na veřejnosti vidět. Přímá účast devítiletého George na pohřbu královny se zjevně řeší i kvůli jeho nízkému věku. Samotný William se nedávno nechal slyšet, jak u něj procesí za rakví jeho babičky, která ve středu opustila Buckinghamský palác, vyvolalo vzpomínky na pohřeb jeho maminky Diany.

Tehdy mu bylo patnáct let, jeho bratrovi Harrymu (38) pak dvanáct. Oba dva tehdy nechyběli ve smutečním procesí, ale pro oba je to značně bolestná vzpomínka. Pro Williama to prý byla jedna z nejtěžších věcí, kterou kdy udělal. Harry se zas v minulosti nechal slyšet, že by o něco takového nemělo být dítě žádáno za žádných okolností. ■