Tři Zagorky z nového muzikálu Biograf láska jsou jako rodina: Na jevišti si půjčují manžely a šly si i za svědky

"Já brečela úplně nejvíc," přiznala Marie Křížová, která je zároveň i manželkou režiséra představení Jana Kříže. Zkoušení prý ale neměla náročnější než kolegyně, manžel si domů práci netahal. "Manžel spíš doma moc nebyl," smála se Maruška.

"Už zkoušení pro nás bylo velice přínosné a emotivní. Bylo skvělé, že se tady sešla parta, která si řekla: Pojďme si udělat hezké léto v divadle. Atmosféra byla úžasná," doplnila ji Míša Tomešová, která pro představení "půjčila" Marušce svého muže Romana Tomeše (34).

"Za těch dvanáct let, co společně v Kalichu hrajeme, to bylo už poněkolikáté. A problém to určitě není. Vždyť jsme si navzájem odsvědčily i svatby," charakterizovala rodinnou atmosféru, která v divadle panuje. Jen Kateřinin partner má neuměleckou profesi. "Ale stejně tady s námi často byl a do party zapadl," domnívá se Bohatová.

S dámami jsme probrali i kostýmy, jejichž autorem je mladý kostýmní návrhář Radek Fišer. Na fotografiích jsou už všechny tři v závěrečných modelech. V našem videu ale můžete vidět i předchozí šaty a účesy, v případě Míši dokonce i paruku, které jejich role adekvátně doplňují. ■