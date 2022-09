Premiéra Biografu láska ušla i druhé zrzce z Primy: Přišla aspoň jako nejlépe oblečená divačka

Natálie Halouzková Super.cz

"Je fakt, že zkoušení současně s natáčením seriálu Dobré zprávy bylo náročné, zvlášť teď ten poslední generálkový týden to byla šílená přebíhačka. Ale zvládlo se to a dopadlo to skvěle i beze mě. Ale zvládla bych to," míní Natálka, která se alternuje s Felicitou Prokešovou.

"Ale na druhou stranu jsem ráda, že jsem se vyhnula těm předpremiérovým nervům a mohla jsem si to užít jako divák," řekla Super.cz Natálka, která patřila k nejlépe oblečeným návštěvníkům premiéry. Na rozdíl od mnohých nezapomněla, že důležitý je i výběr svrchního oblečení a přes šaty se špagetovými ramínky oblékla krásný kabát. ■