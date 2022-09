Po rozchodu s manželem chystá Eva Decastelo změny v domě. Co první po odchodu Reného za novou Evou zmizí?

Eva Decastelo Super.cz

Po rozvodech či zásadních rozchodech ženy často mění domácnost, aby jim to bývalé muže nepřipomínalo. Jak to je u moderátorky Evy Decastelo (44), která po rozchodu s manželem Reném zůstává s dětmi v domě v pražských Modřanech?

"Změny nastávají vždy, když je nějaké nové životní období. Já jsem si řekla, že bych začala tím, že bych kompletně v domě vyměnila světla. A to nejen vzhledem ke změnám v osobním životě. Navíc se to i teď hodí, protože by se mělo šetřit. A proto bych chtěla vybrat i něco úspornějšího," řekla Super.cz Eva Decastelo. "A nebo zhasnu a nemusela bych se ani líčit," dodala s úsměvem.

A je vůbec nějaká věc, kterou upřímně nenávidí, a jako první poletí z domu? "Nemám vlatně nic, čeho bych se chtěla zbavit. Ten dům je fajn, tak to jen vylepším, vymaluju a bude to pořád hezký. Kromě nové řasenky tam nebudu asi měnit nic," uzavřela. ■