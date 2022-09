Náhrada za Adama Mišíka, který nezvládl zkoušení muzikálu? Syn bubeníka Olympiku, co neprošel konkurzem

Milan Peroutka Foto: archiv Divadla Broadway

Produkce muzikálu musela rychle hledat náhradu. A našla ji v podobě muže, který konkurzem neprošel, přestože to pro něj byl hodně smutný neúspěch. Muzikál Okno mé lásky je totiž složen z hitů kapely Olympic a jeho otec byl bubeníkem této legendární skupiny. Mišíka nahradí v roli sprejera Davida Milan Peroutka (32).

“Pravdou je, že moje cesta k tomuto muzikálu byla trnitější, ale momentálně je tomu opravdu tak, že chodím do divadla, koukám a zkouším. Do listopadu mě čeká intenzivní šprtání textů, ale vážně se na to moc těším. A taky na kolegy, protože v Divadle Broadway mě naštěstí všichni kolegové přivítali s otevřenou náručí. Cítím se tu moc dobře," prozradil Peroutka.

V muzikálu Okno mé lásky, který bude mít premiéru 3. listopadu v Divadle Broadway, si zahraje po boku Veroniky Žilkové, Josefa Vojtka, Sharloty, Michaely Pecháčkové nebo Natálie Grossové. ■