Na rakev královny se vrhl neznámý muž, cestou vrazil do holčičky ve frontě. Policie ho ihned zpacifikovala

Ne každý si ale dlouhou frontu vystál s dobrými úmysly. U královniny rakve došlo v pátek večer k prvnímu vážnému incidentu. Neznámý muž se rozběhl k rakvi a podařilo se mu nadzvednout standardu, která rakev zakrývá. Muže poté ihned zpacifikovala ochranka a policie ho zatkla. Během svého zběsilého počínání, ale stihl srazit několik lidí ve frontě včetně malé holčičky.

WATCH: Police tackle man who tried to rush towards Queen Elizabeth's coffin pic.twitter.com/ipuauYbOpA