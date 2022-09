Denisa Nesvačilová a Petr Kolečko poprvé ve společnosti: Zrzka prolomila bariéru mlčení o jejich vztahu

Denisa Nesvačilová Super.cz

Po představení muzikálu, v němž ztvárňuje jednu z hlavních ženských rolí, poskytla Denisa první rozhovory, jimž se doposud vyhýbala. To, že nehrála, ji mrzelo, vzhledem k pracovnímu přetížení ale přišla o hlas, v reprízách se to bude snažit divákům vynahradit. To, že přijde poprvé s partnerem právě sem, prý úplně neplánovala. "Pámbu si to s námi dělá jak chce a naše plány jsou mu celkem putna," krčila rameny.

Poté, co s Kolečkem oznámili, že tvoří pár, nesetkalo se to s příliš pozitivními ohlasy. Vstoupit tedy do jámy lvové s hojným zastoupením médií, nebylo pro Denisu jednoduché. "Nechtělo se mi to absolvovat, ale jsme tady kvůli té premiéře. Myslím si, že už je zbytečné cokoli dalšího říkat. Píše se spousta polopravd a nepravd. Je důležité, že my a naši blízcí víme, jak to je a jak co bylo. A vzhledem k tomu, že má Petr tři děti, kterých se to může dotýkat, nerada bych se k tomu vyjadřovala," řekla Super.cz.

"Myslím, že všechno je tak, jak má být. Jsem šťastná," konstatovala Denisa, která přežila i všechny negativní komentáře a reakce na sociálních sítích, "Mám štěstí, že mám práci, kterou miluju a která mě za poslední měsíce vytěžuje tak, že nemám čas a sílu věnovat se lidem, kteří si to nezaslouží," uzavřela. ■