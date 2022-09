Tato podlaha vydrží opravdu hodně! Pepa Libický testoval vodu i poškrábání

Kutil Pepa Libický rigidní vinylové podlahy doporučuje Foto: vpodlahy.cz

Asi každý, kdo někdy položil podlahu a za chvíli se musel dívat na rýhy od poškrábání nebo na zvlnění způsobené vlhkostí, je smířen s tím, že krása je pomíjivá. Je jisté, že při výběru podlahy rozhoduje zejména její odolnost. Podlaha připravená pro život totiž zvládne i drápky domácích mazlíčků nebo sem tam menší potopu, aniž by to na ní bylo znát.

A když vyberete takovou podlahu, nebudete pak muset dělat kompromisy mezi odolností a krásou. Rigidní vinylová podlaha v sobě ukrývá oboje. Která je ta nejodolnější, to testoval známý kutil a expert na podlahy testoval známý kutil a expert na podlahy Pepa Libický.

Expert doporučuje rigidní podlahu Experto Click SPC 50

Horkým favoritem nejen do domácnosti je rigidní vinylová podlaha Experto Click SPC 50. Ostatní podlahy hravě poráží svou voděodolností a otěruvzdorností. Jak je to možné? „Podlahy s označením rigidní vinyl SPC v sobě spojují to nejlepší z vinylových podlah, laminátových podlah a kamenné dlažby,“ vysvětluje Pepa Libický. „Díky tomu, že v sobě mají minerální jádro, jsou pevné jako skála a nemění tvar ani v proměnlivých podmínkách.“

Rigidní vinylová SPC podlaha Experto Click SPC 50, dekor Dub Grosseto

FOTO: vpodlahy.cz

Poškrábání nemá šanci

Právě díky tomuto jádru se podlaha Experto Click SPC 50 nezkroutí ani pod kaluží vody. Vybavená je však i proti různým typům zátěže, ať už je to přejíždění na kolečkové židli, přesouvání nábytku, nebo dovádění dětí. Tohle všechno zvládne bez úhony díky celkové tloušťce 6 mm a mimořádné nášlapné vrstvě silné 0,5 mm. Tato podlaha od firmy V-PODLAHY vydrží opravdu hodně.

„Experto Click SPC 50 je rozhodně podlaha pro všechny, kdo chtějí stálé a spolehlivé řešení,“ dodává Pepa Libický. „Životnost každé podlahy se odvíjí od její odolnosti. A vzhledem k tomu, že Experto Click vydrží opravdu hodně, bude vám taky dlouho a spolehlivě sloužit.“

Rigidní vinylová SPC podlaha Experto Click SPC 50, dekor Dub Toledo

FOTO: vpodlahy.cz

Hodí se prakticky kamkoliv

Podlahu s tak vynikajícími vlastnostmi, jako má Experto Click SPC 50, můžete položit ve všech místnostech, dokonce i v koupelně. Nad studenou dlažbou, která byla v tzv. mokré místnosti dlouho jedinou volbou, tedy vůbec nemusíte uvažovat. A když je řeč o chladu, potěší vás, že tento vinyl je vhodný i pro podlahové vytápění.

Experto Click SPC 50 se kromě domácností hodí i do jiných prostor, ať už se jedná o kanceláře, nebo obchodní prostory. Díky poctivé nášlapné vrstvě navíc tlumí kroky nebo dupání, takže vám dopřeje klid doma i v práci. „Jediné místo, kam bych ji nedával, je sprchový kout,“ směje se Pepa Libický.

Rigidní vinylová SPC podlaha Experto Click SPC 50, dekor Dub Alicante

FOTO: vpodlahy.cz

Ať už se tedy rozhodnete položit podlahu, která vydrží v celém domě, nebo jen vyměnit podlahu ve zrekonstruované kuchyni, snadno ji sladíte s ostatním vybavením. V-PODLAHY totiž nabízí hned deset dekorů, které imitují přírodní dřevo. Ten správný vzor mezi nimi určitě najdete i vy! A co víc, samozřejmostí jsou i originální lišty, které nyní dostanete k nákupu podlahy Experto Click SPC 50 za pouhou jednu korunu.

Snadno seženete, snadno položíte

Podlaha, která hodně vydrží, se může také snadno pokládat. Experto Click SPC 50 je toho důkazem. „Tato podlaha má integrovanou podložku a systém click, se kterým je pokládka opravdu rychlá a jednoduchá. Zvládnete to i bez předchozích zkušeností,“ potvrzuje Pepa Libický.

Rigidní vinylová SPC podlaha Experto Click SPC 50, dekor Dub Sienna

FOTO: vpodlahy.cz

Navíc se nejedná o žádnou podpultovku. Kompletní nabídku dekorů najdete v síti prodejen V-Podlahy a V-Point. Případně můžete rovnou objednávat na e-shopu.

Rigidní vinylová podlaha Experto Click SPC 50 se rovněž snadno udržuje. Není citlivá na vodu, takže ji můžete bez obav vytírat. Stejně tak můžete podlahu bez obav zbavovat nečistot smetákem nebo vysavačem, navíc můžete použít i ty s funkcí mopování. ■