David Beckham se přišel rozloučit s královnou Alžbětou II. Ve frontě čekal dlouhé hodiny, poklonil se a plakal

David Beckham ve frontě k Westminster Hall Foto: GRAHAM STONE / Avalon / Profimedia

S královnou Alžbětou II. (✝96) se přišly rozloučit tisícovky lidí. Fronta, která se line k Westminster Hall, kde jsou ostatky panovnice od středečního večera vystaveny, měří kolem osmi kilometrů a doba čekání se odhaduje na neskutečných 14 hodin. Úřady se proto v pátek rozhodly přístup do fronty alespoň na šest hodin pozastavit.

Jedním z těch, kteří se přišli zesnulé královně poklonit, byl i bývalý fotbalista a jedna z největších britských hvězd David Beckham (47). Ačkoli patří k prominentním Britům, dlouhé hodiny stál v řadě jako všichni ostatní.

Když si jej fanoušci v řadě všimli, mnozí z nich neodolali a fotili si jej. Ve frontě stál sám, další členové rodiny na záběrech vidět nebyli.

„Fronta je plná lidí, kteří se snaží Davida Beckhama vyfotit, a při tom zapomínají, že mají postupovat dopředu. Je to šílené! Je mi ho docela líto, ale zvládá to velmi dobře,“ uvedl jeden z mužů ve frontě. „Díky tomu jsem skoro zapomněl, že jsme ve frontě strávili skoro 12 hodin,“ dodal. Podle jedné z žen Beckham dokonce lidem přinesl koblihy.

Do Westminster Hall se Beckham dle přítomných médií dostal po 13hodinovém čekání. Při vstupu sundal čepici, poté se královně poklonil. Při pohledu na rakev se neubránil slzám, uvedl zpravodajšký web Sky News.

„Věděli jsme, že až nastane tento den, bude to těžké. A pro náš národ i další lidi po celém světě to těžké je. Všichni to cítí, naše myšlenky jsou s rodinou a se všemi truchlícími,“ uvedl na místě. ■