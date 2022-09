Po úrazu na koloběžce ji čeká ještě jedna operace. Iva Frühlingová ukázala obrovskou jizvu

Iva Frühlingová Super.cz

Naštěstí je ale schopna pracovat. Každý všední den moderuje na Express FM a práce v rádiu ji neskutečně naplňuje. „Influencerka a moje hudba šla stranou od té doby, co přišlo moderování. Takže teď pracuji jako moderátorka, a to naplno. To mě nejvíc naplňuje, samozřejmě kromě mého syna Adama, který je na prvním místě.“

Charismatickou Ivu Frühlingovou brzy také uvidíme v novém zábavním pořadu Jukebox Honzy Dědka, který si bere na paškál hudební znalosti oblíbených tváří.

„Nejvíc mi daly zabrat roky a data. Sice jsem zpěvačka, ale od doby, co mám dítě, jsem tak nějak všechno zapomněla a má hlava je nějak mimo. Ale nebylo to zase úplně špatné,“ smála se Iva těsně po dotočení dílu, kterou diváci uvidí už tuto neděli ve 20:15 na Televizi Seznam. ■