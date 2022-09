Dlouhán Paul jí byl nejoddanější. Tomuto muži královna Alžběta II. říkala ty nejčernější vtípky

Paul Whybrew (vpředu vlevo) na mši za královnu Alžbětu II. Foto: Mark Stewart / Camerapress / Profimedia

Patřil k okruhu jejích nejvěrnějších a nejbližších sloužících. Lokaj Paul Whybrew, jemuž se pro jeho výšku víc než 1,9 metru přezdívalo Dlouhán Paul (Tall Paul), pracoval ve službách královské rodiny od svých 19 let a loni se stal nejdéle sloužícím členem týmu zaměstnanců královny v Buckinghamském paláci. Panovnici byl po boku dlouhých 44 let.

Za tu dobu mezi nimi vzniklo pevné pouto a britský Daily Mail jej označil za nejloajálnějšího a nejoddanějšího královnina zaměstnance, později i důvěrníka. S královnou byl i v posledních dnech jejího života a nechyběl ani ve smutečním průvodu a poté na mši ve Westminster Hall. Byl jedním z pouhých tří mužských zaměstnanců královny, kteří se k procesí mohli připojit.

Byl to také Paul, který si se svou královnou a představitelem Jamese Bonda Danielem Craigem zahrál ve spotu k londýnské olympiádě, stejně tak byl přítomen incidentu v roce 1982, kdy se mladý muž nepozorovaně dostal až do královniny ložnice. Whybrew narušitele z ložnice odvedl, nalil mu whisky a vyčkal s ním do příjezdu policie.

A perlička na závěr: podle drbů z Buckinghamu to byl právě on, s nímž prý královna beze strachu sdílela i svůj nejčernější smysl pro humor. „Říkala mu ty nejzlobivější vtípky,“ píše Daily Mail.

Whybrew zůstal svobodný, oženil se jen se svou prací, jak říkají jeho přátelé. ■