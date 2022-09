Neplačte, nebo budu taky, utěšoval William truchlící Britku. A popsal zatím nejtěžší moment od smrti babičky Alžběty II.

Princ William Foto: Geoff Robinson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princ a princezna z Walesu zavítali ve čtvrtek do Sandringhamu, aby se setkali s truchlícím lidem, který vzdává hold zesnulé královně Alžbětě II. (✝96).S místními, kteří jim přišli kondolovat a přinesli před Sandringham House zhruba na 30 tisíc pugetů, mluvili zhruba 45 minut.

Ačkoliv se už předtím s truchlícím lidem setkali, ještě spolu s princovým bratrem Harrym a jeho chotí Meghan, toto setkání bylo pro Kate (40) s Williamem (40) obzvlášť emotivní. V Sandringhamu trávila královna každoročně Vánoce s celou početnou rodinou. Mají na něj tedy mnoho vzpomínek.

Podle reportérů Telegraphu dal dokonce William tentokrát emoce najevo, když mu jedna z přítomných dam řekla, že se jí chce brečet. „Neplačte, nebo rozbrečíte i mě,“ odpověděl jí dojatý. „Zjistil jsem, že podle toho, jak lidé reagují, byla babičkou celého národa,“ dodal směrem k přítomným o své babičce Alžbětě II.

Deník hovořil také s fanynkou jménem Jane Wells, která s budoucím královským párem prohodila pár slov ve středu před Buckinghamským palácem. „Řekl, jak těžké to bylo, jak mu to připomnělo maminčin pohřeb,“ popsala. „Catherine dodala, že je to pro všechny těžké, pro celou rodinu,“ dodala k interakci.

William hovořil o momentu, kdy s bratrem Harrym, otcem Karlem III. a jeho sourozenci kráčeli za královninou rakví, kterou vyprovázeli pěšky z Paláce do Westminsterského opatství.

Situace se bohužel velmi podobala pohřbu Harryho a Williamovy matky, princezny Diany. I tehdy, ještě jako chlapci, kráčeli bratři s otcem za rakví. Údajně ani jeden z nich nechtěl, ale Karel jim řekl, že když nepůjdou, jednou by toho mohli litovat, a tím je přesvědčil. Speciálně Harryho to prý poznamenalo a později, už jako neaktivní člen královské rodiny, svěřil, že by takovou situaci nemělo zažít žádné dítě. ■