Ožení se až v důchodu? Marek Ztracený požádal partnerku o ruku před 2,5 lety, ale na svatbu stále nedošlo

V to, že se mu slavičí voliéra bude plnit stejně rychle jako Karlu Gottovi (✝80), aktuální držitel titulu nejoblíbenějšího zpěváka Marek Ztracený (37) nedoufá. "Popravdě o tom vůbec nepřemýšlím, dělám furt to samé. Každopádně loni to byl krásný večer, se kterým jsem vůbec nepočítal," řekl Super.cz Marek, kterého samozřejmě přízeň fanoušků těší.

"Je pravda, že jsem si svoje tři slavíky postavil vedle televize a vždycky, když na ni koukám, tak mi tam sjíždějí oči," smál se. "Ale můj život o cenách není. Máme hudebně krásné období, pořád jsme koncertovali, museli jsme hledat místa, kam se vůbec všichni lidi vejdou, protože Česká republika nenabízí až tolik velkých amfiteátrů. To jsou hrozně hezké starosti," svěřil.

Čas neměl ani na dovolenou. Natož na svatbu, i když partnerku a matku svého syna Marcelu požádal o ruku už v únoru před dvěma lety. "Snad to nebude až v důchodu, to by mě Marcela asi hnala, aby měla svatbu takhle pozdě. Ale máme se skvěle," ujistil nás.

Probrali jsme i případné plány na to, že by si s partnerkou pořídili dalšího potomka. "Teď mě zpětně mrzí, že jsme do toho tenkrát nepraštili podruhé. Ale máme skvělého kluka, který vydá za dva, možná za tři, tak to nemusíme tak prožívat. Ale kdyby náhodou ještě čáp nebo vrána zaletěli směrem na Šumavu, tak bychom se nezlobili. Ale aktuálně to neplánujeme," uzavřel. ■