Dara Rolins promluvila o vztahu s Pavlem Nedvědem. Proč se k němu nechce přestěhovat?

Dara Rolins Super.cz

Sama diář používá stále, letošní rok byly zápisy pravdu radostné. "Zapsala jsem si tam nalezení svého osudového muže. Přesný den si nepamatuji, protože to mám rozdělené na dvě až tři fáze. Od prvního momentu toho kafíčka, pak uběhlo několik týdnů, kdy jsme se viděli na večeři, a pak už jsme spolu začali koketovat na vážnější úrovni jako milenci," přiznala Super.cz, že srdíčko jako symbol prvního sexu v jejím diáři také nechybí.

V našem rozhovoru jsme rozebrali i to, jak jim to s Pavlem Nedvědem (50) funguje po praktické stránce, když ona žije v Praze a on v Itálii. Sestěhování ale neplánují. "Jsme dospělí lidi a víme, co od sebe chceme. Toho, že se nám povedlo se najít a je nám spolu tak strašně dobře, si vážíme. Nechceme náš vztah dávat do nějakých mantinelů a limitů. Očekáváme od toho jediné, že nám bude dobře a je úplně jedno kde," vysvětlovala.

"Pavel žije v Itálii, já tady, kde mám svoji dceru, která studuje a má tady i svého tátu. I já to tady miluju a nemám v plánu se stěhovat. Zároveň chci být s Pavlem. Takže budeme jednou nohou v Itálii a druhou nohou tady," krčila rameny a v našem videu se dozvíte i další podrobnosti, jak jim to spolu funguje. ■