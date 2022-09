Nedal si říct a ztrapnil se i před Rytmusem. Mladý barman v Talentu opět předvedl otřesný rap

Talent - Lucky Seven FTV Prima

Jeho doménou je rap, ale zatím pokaždé vyhořel a nikdy porotu nepřesvědčil o tom, že by měl talent. Tentokrát se v sobotu pustil do rapu před hostujícím porotcem Rytmusem (45), což mu udělalo nesmírnou radost. „Konečně je v porotě někdo, kdo rozumí rapu,“ liboval si mladík.

To Jakub Prachař (39) už věděl, co přijde, a jen kroutil hlavou. A to i přesto, že se mu Lucky Seven pochlubil tím, že už má za sebou svůj první koncert. „A úspěch?“ ptal se Prachař. „Ale jo, bylo tam pár lidí,“ prozradil ambiciózní barman.

Když se ale pustil do svého rapování, Rytmus hned věděl, že tady se konkurence nemusí bát. Nepovedený rap ale nakonec nemohl vystát Jaro Slávik (48), který zmáčkl pověstný bzučák. Na další pokus o rap v podání barmana jménem Lucky Seven, se podívejte ve videu. ■