Je čím dál krásnější: Zamilovaná Sara Sandeva díky lásce s Jakubem Prachařem jen kvete

Sara Sandeva Super.cz

Láska s Jakubem Prachařem (39) ji drží doma, takže se začala víc než natáčení v zahraničí věnovat české tvorbě, a to i divadlu. Krásná herečka Sara Sandeva (25) se po rolích v hudebních představeních Kouř a Marta vrací i k činohře.

A je to pořádný oříšek. V Divadle Bez zábradlí totiž dostala hlavní ženskou roli v divadelní dramatizaci filmu Okupace, za kterou získala Antonie Formanová Českého lva. "Ten film jsem viděla, byla v tom úžasná, ale budu se snažit oprostit od toho, jak to dělala ona. Budu mít svobodu si to zahrát po svém," vysvětlila.

"Zároveň do toho ale točím, takže pořád balancuju mezi natáčením a divadlem. Filmový projekt, který jsme natáčeli v Srbsku, už je hotový, na podzim půjde ven, ale za pár dní začínám točit tady v Česku. Zároveň bude mít premiéru film Vánoční příběh, kde hraju a o rok se odložil," upřesnila.

Léto si Sara užila se svým partnerem, teď ji čeká samá práce, ale jednu cestu do zahraničí ještě plánuje. "Důvodem je svatba naší velmi blízké osoby. A bude to právě u moře," doplnila. ■