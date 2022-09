Iva Pazderková nešetří intimnostmi a na rovinu říká, kdy ovuluje! Kdo chce, může ji vidět i v posteli

Iva Pazderková Foto: Divadlo Metro

"Dnes večer ovuluji!" říká Iva Pazderková a dodává: "Tedy, ne že bych se vám chtěla svěřovat s až takovými intimnostmi, ale říká to Clare, má divadelní postava ve stejnojmenné hře, kterou právě uvádíme v pražském Divadle Metro," prozradila herečka.

Pro Ivu je to velká výzva. Na jevišti bude déle než hodinu úplně sama, a bude tak muset zvládnout hned několik rolí zároveň. K tomu má hodně netradiční scénu, celou růžovou, kde nechybí ani postel. I v ní ji diváci uvidí.

"To mi nedělá problém. Já se na to těším a těším se na diváky. Kdybych měla v kostce říct, o čem to je, tak jde o příběh ženy, která chtěla dítě. Je to líčení chvílemi neuvěřitelně komických situací i záchvatů zoufalství a beznaděje mladé ženy," prozradila Super.cz Iva Pazderková.

Chybět nebudou návštěvy gynekologů, čekárny specialistů, svérázné rady kamarádek, euforie z prvních pokusů a zklamání z prvních neúspěchů. I přes četné chvíle posměchu, beznaděje a zklamání nachází sílu vytrvat. Možná se Iva tak trochu ve hře, která není ani přímo rozchechtanou komedií, ani depresivním dramatem, tak trochu hledá, jelikož sama v životě, jako všichni ostatní, zažívá situace veselé i smutné. ■