Tereza Pergnerová se po 25 letech vrací do Českého slavíka: Takhle to moderátorce sekne

"Budu mít na starosti backstage, kdy se budeme probírat i historií Českého slavíka, který letos slaví už šedesát let. Cílem je oslavovat hudbu, vytvořit dobrou atmosféru a možná vzpomenout na lidi, na které už se zapomnělo," objasnila svoji úlohu v pořadu, který se bude vysílat 12. listopadu.

Tereza si práci pečlivě vybírá, jen tak něco nevezme. Tentokrát ji přesvědčil režisér Pepe Majeský. "Jsem přesvědčena, že věděl, co chce, a že zrovna já mu to můžu nabídnout," míní Tereza, která stále vzpomíná na oblíbený pořad Eso a svůj legendární pozdrav „Čágo, bélo, šílenci“ z 90. let.

"Devadesátky se vrací, stala jsem se ambasadorkou obrovského hudebního festivalu, kde tehdejší hvězdy vystupují," dodala a v našem videu jsme na devadesátky společně zavzpomínali. ■