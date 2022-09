Iva Frühlingová měla před porodem plán, který se jí doposud nepodařilo splnit: Dítě prostě všechno změní, říká

Iva Frühlingová Super.cz

„Našla jsem předporodní knížku, do které jsem si psala, když jsem byla těhotná, takové ty plány. Bylo tam napsáno, že na dítě budu mluvit francouzsky. Nestalo se tak, prostě dítě vám najednou změní vaše všechno,“ svěřila se Iva Super.cz.



Sama ale ví, že ještě není všem dnům konec. „Začne od třetí třídy chodit na francouzštinu, takže ještě je tady možnost všechno dohonit.“

Iva Frühlingová zpěv aktuálně vyměnila za moderování, kterým žije. Můžete ji slyšet na rádiu Expres FM, a to každý všední den dopoledne. „Adámka jsem do rádia už vzala, ale on je hodně živý, takže tam bušil do mikrofonů, tak to nešlo moc pracovat a dělat rozhovory," doplnila se smíchem během našeho rozhovoru. ■