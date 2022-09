Emily Ratajkowski se předvedla nahoře bez: O tohle tělo její odloučený manžel přišel

Emily Ratajkowski Foto: Jeremy Smith/imageSPACE/Sipa USA

Modelka Emily Ratajkowski (31) byla nejednou titulována jako nejkrásnější žena planety s božským tělem. A tprávě tyhle křivky jsou nyní volné! Ve svém novém bytě, kam se Emily odstěhovala poté, co opustila manžela, se ukázala v černých kalhotkách a vysokých botách, zatímco si hrudník zakrývala pouze rukama.

Autorka knihy My Body pózovala před obrovským zrcadlem, které by sice možná chtělo trochu vyčistit, ale kdo by si všímal neustlané postele nebo špinavého zrcadla, když v jeho odrazu je v celé své kráse jedna z nejslavnějších topmodelek světa.



Emily moc dobře ví, jak provokovat a svoje tělo k tomu používá vcelku běžně. Ovšem i slavné a na první pohled dokonalé krásky zažívají starosti a problémy všedního života. Totiž právě nevěra údajně stojí za rozpadem manželství po čtyřech letech s filmovým producentem Sebastianem Bear-McClardem, se kterým má modelka syna Sylvestera Apolla Beara.

Záletný manžel nejspíš při pohledu na fotky lituje, o jakou krásku přišel. Tentokrát se totiž zdá, že je Emily definitivně rozhodnutá a buduje si své nové hnízdečko v luxusním bytě. ■