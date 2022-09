Dvanáctiletý kluk si troufl na největší hit Mariky Gombitové. Jeho zpěv odrovnal i Rytmuse

Talent - dvanáctiletý kluk zpíval Mariku Gombitovou. FTV Prima

Marika Gombitová (66) patří k legendám slovenské hudební scény. Pokud se někdo pokusí napodobit její jedinečný hlasový projev, je to vždy obrovská výzva. V sobotním díle show Česko Slovensko má talent si toto velké sousto vzal teprve dvanáctiletý klučina.

Slovenský školák si přitom troufl na největší hit Mariky Gombitové Vyznanie. Poprvé přitom zpíval naživo a rozhodně nezklamal. Porota ve složení Jakub Prachař (39), Marta Jandová (48), Jaro Slávik (48) a hostující porotce Rytmus (45) jen zírala s otevřenou pusou, jak se chlapec jménem Alex svého úkolu zhostil.

Písničku zazpíval bravurně, a to si přitom i spletl jméno zpěvačky, když říkal, že zazpívá píseň od Margity Gombitové. To mu ale každý odpustil a jeho interpretace by se jistě líbila i samotné Gombitové. Přesvědčit se můžete ve video ukázce. ■