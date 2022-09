Nestárnoucí Pavlína Němcová odmítá botox: Nechci vypadat jako všechny ostatní!

Pavlína Němcová Herminapress

To ale není všechno! "Samozřejmě je to i o celkově zdravé životosprávě, o sportu a pití více měně jenom vody," prozrazuje kráska a přiznává, že se vyhýbá estetickým zákrokům, protože nechce vypadat jako ostatní ženy.

"Když nechceme vypadat jako všechny ostatní a být si podobné jedna druhé díky výplním, je třeba zvolit přírodní cestu. Já se tomu bráním zuby nehty," odhalila Super.cz modelka. "Radši budu mít nějaké vrásky než nevypadat jako já," dodává.



"Člověk, když není spokojen sám se sebou, je psychicky nevyrovnaný, tak proto potom jde tou cestou umělých věcí, které mu ale nepřidají, a on se do té psychické nepohody ještě víc propadne. Také jsem měla v životě mnoho těžkých chvil, ale je to na naší síle, jak se s tím člověk popere a vyrovná," rozvedla svou myšlenku Pavlína.

Modelka nám mimo jiné prozradila, že v Praze můžete navštívit její salón, kde zkušené terapeutky provádějí liftingové masáže obličeje. I díky tomu nepodstoupila zatím Pavlína ani botox, ani žádné jiné zákroky, které by nechaly zmizet nedokonalosti. ■