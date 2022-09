Jak Británie prožívá smrt Alžběty II.? Jediná Češka, která je blízkou přítelkyní členů královské rodiny, promluvila

Gabriela Peacock Super.cz

Jak smrt královny Alžběty II. nyní prožívá? "Prožívám to asi jako snad každý, kdo žije v Británii. Královna byla milovaná, obdivovaná, respektovaná celým národem. Celý svůj život zasvětila službě národu. A za to ji lidé obdivují a milují. Je to velmi smutné. Budu se vracet do Londýna, abych už o víkendu a v den pohřbu už byla doma," řekla Super.cz Gabriela, která ale přímo na rozloučení přítomna nebude.

S královnou Alžbětou II. se v minulosti setkala. "Setkala jsem se s ní, ale z větší dálky. Už to, že byla ve stejné místnosti, bylo úžasné. Pukrle samozřejmě proběhlo," usmála se Gabriela, která na pár dní přiletěla do Česka, aby zde pokřtila svoji knihu Úžasnější za 2 týdny, která je v Británii bestsellerem a nyní vychází v českém jazyce.

Mluvila Gabriela po smrti královny s princeznou Beatrice? "Mluvila jsem s ní velmi krátce. Ctím období smutku. V Anglii se to řeší tak, že se píše krásný dopis. Tak jsem to udělala a budu s ní komunikovat příští týden," prozradila.

"Napsala jsem jí, jak moc je mi to líto, jak s ní a celou její rodinou soucítím. Další podrobnosti bych si nechala pro sebe," dodala Peacock. ■