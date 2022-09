Nejvášnivější polibek filmové premiéry? Vladimír Polívka a jeho krásná Magda si něžnosti na doma nenechali

Jsou do sebe oba zamilovaní až po uši. Foto: Markéta Hanzlíková / Česká editoriální fotografie / Profimedia

Herec Vladimír Polívka (33) dorazil na premiéru filmu Slovo do pražské Lucerny, a to necelý rok poté, co se zde poprvé veřejně ukázal se svojí partnerkou Magdou. Svou blonďatou krásku představil veřejnosti loni v říjnu a od té doby, zdá se, láska jenom kvete.