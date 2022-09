Nestárnoucí Marek Vašut v posteli s krásnou Hanou Vagnerovou. Herci předvedli vášnivou líbačku

Marek Vašut Michaela Feuereislová

"Za vším hledej ženu" je název nové vztahové komedie, která s sebou přinese na filmová plátna herecká jména jako Marek Vašut (62), Hana Vagnerová nebo Igor Orozovič. Elegán Marek Vašut už má pár postelových scén za sebou, ovšem s Hanou Vagnerovou to bylo poprvé. Marek Vašut prozradil, jak on sám vnímá tyto postelové scény. "Intimita ve filmu je něco, co zajímá skoro každého. Ale určitě jste už všichni četli nebo slyšeli, že to není žádná procházka růžovým sadem. Jsou to technikálie," míní oblíbený český herec.