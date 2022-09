Fanoušek se zeptal Karla III., jestli s ním zajde na pivko: Odpověď britského krále je k nezaplacení

Král Karel III. Foto: Stephen Lock / Polaris / Profimedia

Video, které je nyní hitem internetu, natočil Andrew Gould na zahajovacím ceremoniálu Commonwealth Games v Birminghamu na konci července. Zachytil na něm hlas Daniela Walkera, který na Karla III. zakřičel, jestli s ním půjde na pivo.

Král se otočí a požádá ho, aby mu dotaz zopakoval, když to dotyčný udělá, oči britského panovníka se rozzáří a odpoví: „Kam?“, načež dav propukne v smích.

Jeho Veličenstvo skutečně vypadalo, že by místo naplánovaných oficialit s fanouškem raději zašlo na jedno orosené. Walker odpověděl, že kamkoliv, načež na něj král ukázal prstem a s šibalským úsměvem řekl: „Musíš něco doporučit!“

„Je to něco, o čem budu mluvit do konce života,“ přiznal mladík pro web NeedToKnow.online. „Myslím, že bude dobrým panovníkem. Když jsem vyrůstal, mnoho lidí benefitovalo z jeho fondu. Utvrdilo mě to v tom, že odvedl opravdu kus tvrdé práce,“ zmínil organizaci The Prince's Trust, kterou Karel III. založil v roce 1976 a jež se zabývá pomocí mladistvým ze znevýhodněných rodin, aby mohli studovat a neskončili například na ulici.

Walkerovi se po interakci poštěstilo, králova ochranka ho požádala, aby počkal, že se s ním chce tehdy ještě princ potkat. Ten si s ním později potřásl rukou a poklábosil.

„Zajímal se o to, odkud pocházím a co dělám. Bylo hezké, že takhle ukázal i svou lidskou stránku. Lidé ho možná občas kritizují, ale já si myslím, že odvedl hromadu práce, a mám k němu velkou úctu,“ dodal mladík.

A podobný názor má i Novozélanďan, který si s králem dal pěst při jeho návštěvě Aucklandu. Fanoušci milují reakci Karla III. a i z tohoto videa, které najdete v odkazu výše, je nyní virál. ■