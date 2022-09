Hvězda seriálů Ulice a Ordinace v růžové zahradě 2 promluvila o nahém Zounarovi, ale i o legendární roli Heluš

Martina Randová promluvila mimo jiné i o nahatém Martinu Zounarovi. Super.cz

Herečku Martinu Randovou (50) si pamatuje každý z nás díky roli Heluš v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. Ona sama přiznává, že na natáčení vzpomíná jenom v dobrém, a kromě toho, že se díky roli dostala do širokého povědomí diváků, vzniklo na place i několik přátelství, která trvají dodnes. Jako třeba to s Martinem Zounarem.

"Na natáčení vzpomínám jenom v nejlepším. Navíc jsme s Martinem zůstali přátelé i nadále, takže pro mě ta role Heluš byla důležitá," přiznává s dojetím herečka. Dle jejích slov do té doby nemělo moc lidí povědomí o tom, že je herečka. Průlomová role ale vše změnila.



"Získala jsem nejen povědomí o tom, že jsem herečka, ale potkala jsem tam fantastický lidi," usmívá se a přiznává, že se zatím životní rolí ji spojuje nejen to dobré, ale i stinná stránka seriálové Heluš. "Myslím si, že jsem trošku takový trdlo. Jako na to, kolik mi je, tak si myslím, že jsem trošku tele a určitě si myslím, že člověk není jenom hodnej," prozrazuje na sebe hvězda seriálů.

"Určitě v sobě mám něco. Nějaký druhý ošklivý já, který se občas objeví," říká narovinu. V Ordinaci už Martinu Randovou neuvidíte, ale už dva roky si herečka získává srdce tisíců diváků v nekonečném seriálu Ulice, kde má poněkud serióznější roli, ovšem miluje ji stejně jako Heluš. O tom, jak se jí hrálo s nahatým Martinem Zounarem v divadelní hře Dva nahatý chlapi se herečka rozpovídala ve videu. ■