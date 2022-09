V Love Islandu bude soutěžit kráska z Miss! Do vily na Kanárech jde i tahle dvojnice Seleny Gomez

Hana Dědková TV Nova

Do soutěže se hlásila ještě coby zadaná a platilo u ní nepsané pravidlo o párech složených z Miss a fotbalisty. Žila vztah na dálku s fotbalistou Denisem Hranečným, její partner kopal za tým v Maďarsku. Jelikož se však přihlásila do seznamovací reality show, vypadá to, že jejich vztah je již minulostí.

Jednadvacetiletá modelka z Ostravy je kvůli výrazné podobě označována za českou Selenu Gomez. "Slýchávám to opravdu často. Od základní školy to slyším stále. Selena je krásná žena, je to pro mě kompliment," řekla Super.cz Hanka. ■