Modelky, studentky i holič: Známe 10 finalistů, kteří budou hledat lásku před televizní kamerou

Naty (23) je návrhářka interiérů z Bratislavy. Ráda si s přáteli vyrazí ven, flirtuje a sex hraje při výběru jejího partnera důležitou roli. Pokud milenec pohoří, nemá pro ni smysl s ním dále ztrácet čas. Rodina je pro ni na prvním místě a ideální partner by měl být především hodný a vnímavý. ■

Denisa je dvacetiletá studentka stomatologie z Vizovic. Ví přesně, co chce, a jak svých cílů dosáhnout. Pro studium stomatologie se rozhodla i proto, že se jedná o obor s příslibem dobrého finančního zajištění. Nejvíce si ale cení své rodiny a rodinného zázemí. S randěním zatím moc zkušeností nemá. ■

Jednadvacetiletá modelka Hana z Ostravy patří mezi dominantní typy, které potřebují neustálou pozornost, náklonnost a dynamické podněty. V životě by ráda našla opravdového chlapa, který by nedopustil, aby jejich vztah sklouzl do stereotypu a nudy. ■

TV Nova