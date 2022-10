Martin Zounar trávil společné chvíle se svojí vlastní i nevlastní dcerou: Popsal, jak to dopadlo

Martin Zounar prozradil, jaké byly společné chvíle s jeho vlastní i nevlastní dcerou. Super.cz

V létě si užíval rodinnou pohodu se svojí přítelkyní Kateřinou a její dcerou Sofií. "Byli jsme na Baltu a musím říct, že jsme zvolili skvěle. Byli jsme tam skoro 14 dní," rozplýval se herec.



S sebou měli dva výjimečné pasažéry, kteří dohromady váží kolem 180 kg. "Máme psy, takže je to na velký auto, jsou to takový dvě hovádka," směje se Martin Zounar. Zkrátka nepřišla ani jeho jediná dcera Claudie, kterou vyvezl na dovolenou na Slovensko, kde objevovali místní krásy. "Já jsem jel s Claudinkou na Slovensko a vřele doporučuju, protože Nízké a Vysoké Tatry jsou skvostný," pochvaloval si herec.

"Dokonce jsme zdolali Královu horu a do půlky jsme dali Ďumbier. Ono se to zdá jako kopeček, ale ne, je to ku*va strašná výška," vypráví se smíchem. "Pak jsme jeli tam, kam jezdíme každý rok, do Rimavské Soboty, což je rodiště mojí maminky. Tak jsme jí byli dát kytičku na hrob," svěřil Martin Zounar dojemně. ■