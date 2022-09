Svatba a čtvrté dítě? Dvakrát rozvedená Vlastina Svátková promluvila o vztahu s o 7 let mladším přítelem

Vlastina Svátková Super.cz

"Já samozřejmě vařím, mám tři děti, ale nejsem úplně nadšená kuchařka, která připraví desetichodové menu a k tomu upeče dort. O to víc jsem pak ráda, když muž, partner, vařit umí. Já to pak krásně sním a pěkně pochválím," pěla ódy na přítele Vlastina a popsala nám, jak to u nich vypadá, když přijde domů například unavená z natáčení.

"On není submisivní muž, kterého někam posadíte a tam bude sedět. Ale je oporou, když vidí, že už nemůžu, pomůže mi i s klukama," vyprávěla Vlastina, která měla před rokem a půl, kdy vztah začínal, řadu pochybností, zda jí to bude s o sedm let mladším mužem klapat.

"Spíš jsem byla opatrná, konečně ve čtyřiceti letech. Říkala jsem si, že nebudu nic plánovat, nechám ty dveře pomyslně otevřené. Nikoho nebudu nutit nebo trápit dalšími dětmi nebo svatbami. Jsem dvakrát rozvedená a už to asi zažít nechci. Nechci toho chlapa uvázat, aby trpěl, že se mnou musí být, a ani já se ve vztahu trápit nechci," upřesnila Vlastina, která pohovořila i o možnosti, že by si s Honzou pořídili společné dítě, pro ni už čtvrté. ■