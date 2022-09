Honza Dědek má nový pořad. Po jeho boku se objeví tahle sympatická bruneta

Honza Dědek má nový pořad na Seznamu. Super.cz

Ted už je zpátky v pracovním kole a nově na Televizi Seznam připravuje velkou věc. Od 18. září každou neděli večer od 20.15 můžete slevovat nový hudebně soutěžní pořad Jukebox Honzy Dědka, který prověří hudební znalosti našich celebrit, ale i ostatních lidí. Spolu s Honzou bude pořadem provázet sympatická brunetka Aneta Kratochvílová, pro kterou je moderování před kamerou premiéra. Pracuje totiž v rádiu.

„Je to úplně poprvé, snažím se to zvládnout a nic nepodělat, aby to bylo dobré. Já si to v rádiu vždy užívala, že můžu mít mastný vlasy, nosit tepláky a tak, ale i tohle je super,“ prozradila nám Aneta.

Sympatická bruneta je jinak zadaná. Její přítel se jmenuje Jakub „Byli jsme v létě autem v Rakousku, bylo to takový punkový, potom jsme byli v Amsterdamu, tam to bylo zas takové hodně uvolněné,“ smála se moderátorka. ■