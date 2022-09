Poslední vztah skončil kvůli nevěře, teď už zpěvačku objímá jiný! Grossová září po boku tohoto mladíka

Natálie Grossová a Adam Kajumi Michaela Feuereislová

Doteky a objetí na křtu jejího nového singlu Probuď se, honey, ale leccos prozradily. Adam zpěvačku neustále držel kolem pasu, ta mu zase seděla na klíně. Tady to jen na kamarádství a povídání u čaje opravdu nevypadá.

"Prožili jsme hezké léto, vztah je na začátku, zatím je to hezký. Nechceme to pokazit něčím, co by pak mělo devastační následky. Zatím je to hezký, plánujeme v zimě společnou dovolenou, ale další meta v dohledu zatím není," řekl Super.cz Kajumi, který se už přiznání začátku vztahu se zpěvačkoDu nebrání.

Natálka má za sebou nedávný rozchod s operním pěvcem Danielem Matouškem. Vztah skončil kvůli nevěrám pěvce. Natálka přiznala, že jí to srazilo sebevědomí a Adam byl ten, kdo ji společně s její rodinou držel nad vodou. ■