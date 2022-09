Influencer, po jehož boku září Natálka Grossová, se přiznal k nevěře! Stydím se za to, řekl

Adam Kajumi Super.cz

"Prožili jsme hezké léto, vztah je na začátku, zatím je to hezký. Nechceme to pokazit něčím, co by pak mělo devastační následky. Zatím je to hezký, plánujeme v zimě společnou dovolenou, ale další meta zatím v horizontu není," řekl Super.cz Kajumi.

Grossová se v novém singlu vyzpívala z rozchodu s operním pěvcem Danielem Matouškem a prozradila, že důvodem konce vztahu byly nevěry jejího partnera. Ani Kajumi v minulosti ale nebyl ideálním partnerem. Sám to přiznal.

"Jednou jsem v životě nevěrný byl, k tomu jsem se veřejně i přiznal. Ale je to ostuda, už nechci, aby se to opakovalo. Měl jsem vztah, který se blížil ke konci, a hledal jsem náhradu něčeho, co jsem ve vztahu neměl. Ale je to špatný, to vím," dodal Kajumi. ■