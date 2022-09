Nedávno musel Milan Peroutka řešit problém s vandaly: Popsal, co se stalo

Milan Peroutka a Veronika Žilková Foto: archiv Divadla Broadway

O zábavu má zpěvák a herec Milan Peroutka (32) v poslední době postaráno. Po létě naplno naskočil do práce a vedle koncertování začal nově zkoušet divadelní roli v připravovaném muzikálu s hity skupiny Olympic Okno mé lásky. Kromě toho se také stará o rodinný dům, kde žije.

A zatímco v novém muzikálu si na sprejera jen hraje, ve skutečnosti s nimi nedávno řešil nepříjemné potíže. „Hraji sprejera, což mi tedy moc blízké není. Zvlášť když nám nedávno někdo posprejoval plot, to jsem zuřil. Ale naštěstí jsem investoval do antigraffiti nátěru, tak to pak šlo smýt,“ svěřil se Super.cz Milan Peroutka.

„Pravdou je, že moje cesta k tomuto muzikálu byla trnitější, ale momentálně je tomu opravdu tak, že chodím do divadla, koukám a zkouším. Role Davida je pro mě novou velkou divadelní výzvou. Do listopadu mě čeká intenzivní šprtání textů, ale vážně se na to moc těším. A taky na kolegy, protože v Divadle Broadway mě naštěstí všichni kolegové přivítali s otevřenou náručí. Cítím se tu moc dobře,” dozvěděli jsme se dále od Milana, který je také rád, že bude zpívat hity skupiny, ve které roky hrál jeho zesnulý tatínek, bubeník Milan Peroutka.

Nejvíce si na zkouškách zatím rozumí s kolegyní, herečkou Veronikou Žilkovou. „Možná nejsrdečněji mě přivítala Veronika Žilková, se kterou už se dobře známe, na její rady dám,“ dodal herec a zpěvák.