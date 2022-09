Vdova po Waldemaru Matuškovi po 3 letech v Česku: Takhle dnes Olga Matušková vypadá

Olga Matušková Super.cz

Tři roky trvalo, než se mohla podívat znovu do Česka. Zpěvačka Olga Matušková přiletěla po covidové pauze v pondělí do Prahy. Vdova po zpěvákovi Waldemaru Matuškovi zde plánuje zůstat čtrnáct dní a nepůjde jen o dovolenou.

Jak sama prozradila, v Praze je po letech velmi ráda a to, že během pandemie koronaviru nemohla do Česka letět, nenesla dobře. „To mě mrzelo, byli jsme zvyklí každý rok přijet minimálně jednou a tohle byla nečekaná pauza, myslím si, že přehnaná,“ svěřila se Super.cz Matušková, která do Česka přiletěla nejen se synem, ale i s novým manželem Jiřím Plannerem, se kterým hned po příletu navštívili místo posledního odpočinku Waldemara Matušky.

Jejich cesta do Česka byla delší dobu v plánu. Olga Matušková totiž pro skalní fanoušky uspořádala vzpomínkový koncert na svého manžela. „Budu vystupovat, je to pracovní výlet, abychom vzpomněli na nedožité Waldovy devadesátiny, a to spojíme s malou dovolenou. Myslím, že nám počasí umožní si také projít Prahu, kterou mám strašně ráda,“ svěřila se Olga Matušková, která i po dlouhé cestě a změně časového pásma hýřila energií.