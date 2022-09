Myslím na něj často, nikdy to nepřebolí, říká Pavel Zedníček o ztrátě synovce (✝27), který zahynul při tragické nehodě

Pavel Zedníček se synovcem Jakubem Zedníčkem Foto: Televize Seznam

Jsou to víc než čtyři roky, co při tragické nehodě zahynul herec a moderátor Jakub Zedníček, synovec herce Pavla Zedníčka. Herci bylo pouhých 27 let a byl otcem desetiměsíční dcerky.