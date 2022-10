Vzpomínáte si na hit Boombastic, který v 90. letech bořil hitparády? Jeho interpret Shaggy (54) se téměř nezměnil

Shaggy na snímku z roku 2001 Profimedia.cz

Zpěvák a DJ Orville Richard Burrell známý pod jménem Shaggy pochází z Jamajky a fanoušky si získal především svými melodickými písničkami v reaggae stylu. K jeho nevětším hitům patří především písničky z devadesátých let. Snad každý zná určitě songy Boombastic (1995) a It Wasn't Me (2000), se kterými boural žebříčky hitparád.