Na velkolepé oslavě narozenin si dal dvě piva. Petr Janda je fit a připravuje se na životní událost

Petr Janda Super.cz

Frontman kapely Olympic Petr Janda (80) je v kondici, kterou by mu mohl leckdo závidět. Že ale slavné jméno nezaručuje nadstandardní servis, zažil přímo na svých narozeninách. "To už jsem zapomněl, že jsem je slavil," směje se zpěvák a přidává jednu narozeninovou historku. "Zjistil jsem, že jsem vypil dvě malý piva, tak jsem to chtěl honem dohonit, ale oni už mně nic nedali, že mají zavříno," prásknul Petr Janda.

Jak sám říká, pokusí se to dohnat během roku, nyní má ale důležitější věci na práci. Připravuje se na speciální OLYMPIC TOUR 2022, která je oslavou 60 let kapely Olympic. "Bude to celé sváteční. Přeci jenom 60 let kapely není tak úplně obvyklé," míní Petr Janda.

Bude rozhodně o co stát, protože ačkoliv je první koncert až v půlce listopadu, kapela se intenzivně připravuje už nyní. "Připravujeme se, je to fakt náročný! Chceme, aby to bylo zážitkové," prozradil Super.cz.

Pokud čekáte, že zpěváka výroční turné nějak rozladí a je nervózní, jste na omylu. Petr Janda si užívá každý koncert naplno a na trému ani nemá čas. "Já nemám nervozitu, já se strašně těším. Když nám končí intro, já už jsem tak strašně natěšenej, že na nějakou trému si ani nevzpomenu," usmívá se legenda. ■