Herečka ze seriálů Zrádci a Místo zločinu Ostrava bude za pár týdnů rodit: V 8. měsíci drobná brunetka přibrala 16 kilo

Barbora Kepková Super.cz

"Jsem v osmém měsíci, termín porodu mám za pět týdnů," řekla Super.cz. Dlouhou mateřskou dovolenou ale neplánuje. "Pokud by to bylo na mně, vrátila bych se okamžitě po porodu, ale uvidíme, co mi zdraví dovolí. A také co malá," prozradila, že se jí narodí holčička. "Každopádně bych byla ráda zpátky určitě v lednu," doplnila Barbora, která zatím přibrala 16 kilo.

Pokud jde o práci v televizi, momentálně žádné natáčení nechystá. "Naivně jsem si myslela, že když oznámím jiný stav, dostanu nějakou roli, kam by se bříško hodilo. Ale opak je pravdou. Z bezpečnostních důvodů vezmou radši netěhotnou herečku, které vycpou bříško," vysvětlila. ■