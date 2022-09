Jako seriálová recepční nahání chlapa. Hvězda Policie Modrava žádného nehledá, po svém boku má Petra Olivu

Dagmar Čárová, představitelka recepční z Policie Modrava, jenom září. Michaela Feuereislová

Stále šmrncovní Dagmar Čárová (64) hraje v úspěšném seriálu Policie Modrava od počátku, prošla přes první castingy v roce 2008. Představuje recepční Marii, která stále hledá toho pravého, všemi prostředky. Jak to má herečka s muži v soukromí?

„To je opravdu kus života a moje postava má vývoj. Vždycky řeší nějaké chlapy a úniky před nimi, protože na ně má smůlu. Veškeré náhražky zklamou a všechno se rozuzlí v nynější poslední sérii,“ řekla Super.cz Čárová.

Představitele místního playboye v podání Zdeňka Mahdala, s nímž má románek, si na konci 3. řady vychutnávala. A teď už o něj nestojí. Na rozdíl od své postavy měla Dagmar v soukromí štěstí na dlouholetého partnera, manžela Petra Olivu (✝75), který zemřel v roce 2019.

Spolu prožili 30 let. Objevil se od té doby někdo po jejím boku? „Ne, ne, myslím si, že se to jen tak nestane. Mám výborného parťáka, taky Petra Olivu a je mu pět. A je boží! Je to můj vnouček,“ představila nám s úsměvem potomka svého syna Pavla. Jeho dědou byl slavný herec, po němž se malý jmenuje.

Jestlipak patří k hlídacím babičkám? „Nemám čas, nemám moc trpělivost, ale sportovat s ním chodím ráda. Plaveme, lyžujeme spolu.“ K jejím velkým koníčkům patří cestování, ráda si plánuje, kam vyrazí, aby měla vzpruhu a mohla se těšit, že za měsíc, dva někam pojede.

Právě s vnoučkem a veselou mnohogenerační partou si užívala nedávno na Korfu. „Bylo pěkné vidět, jak si Řekové vážili toho, že je s námi i prababička. Nadšeně jsem pozorovala, jaký respekt a úctu k ní projevují.“

Tím cesty za hranice všedních dnů nekončily, protože ještě se synem a jeho synkem sebrali psy a jeli do Itálie. „Šlo o trošku divočejší, takový trempinkový pobyt, spali jsme v maríně. Psy máme dva, oba rasy australského honáckého psa,“ vysvětlila nám herečka, která je paničkou staršího, desetiletého Apíka. Štěně Nalouška vlastní syn.

Představitelka recepční Marušky z Modravy je na volné noze, vídat ji můžeme v Divadle Radka Brzobohatého či v Divadle Bez hranic. Ale hlavně její hlas slyšíme v různých seriálech a filmech. Dabuje Sandru Bullock, Jodie Foster nebo Susan Sarandon.

Věnuje se také načítání audioknih. „Jde o strašně moc zajímavou práci, která mě hodně baví. Moc se na ni těším, ráda se připravuji,“ řekla Super.cz vášnivá čtenářka Dagmar Čárová. ■