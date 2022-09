Rodinná tragédie Jany Bernáškové: Tatínek zemřel na rakovinu slinivky, ji se synem skolila zákeřná nemoc

Jana Bernášková Super.cz

Opravdu těžký rok má za sebou herečka Jana Bernášková (41). Potkala ji rodinná tragédie, kdy byla do poslední chvíle s tatínkem, když umíral na rakovinu slinivky. Také ji dostihla zákeřná nemoc, tinitus, stálé hučení či šumění v uších. I když to zní šíleně, stejnou nemocí začal trpět i její syn Theodor.

"Minulý rok nás oba se synem postihly uši. Je opravdu zvláštní, že se stejnou diagnózou. Syn už je zdravý, ale musel přestat dělat sport, který mu opravdu šel a vynikal v něm, skoky do vody. Na uši jsou tam moc silné tlaky, začal i ztrácet sluch a léčili jsme to dva měsíce, kdy nechodil ani do školy. Já se svým tinitem, který mi přivodil covid, pořád bojuju a trápím se tím," svěřila.

Ještě předtím se musela herečka rozloučit s milovaným tatínkem. "Někdy přijde období, kdy osud zkouší, co vydržíš, a seká nám to jedno za druhým. S tatínkem jsem byla až do konce, rakovina slinivky je nevyléčitelná, jenom se čeká, někdy kratší, jindy delší dobu. A tatínek se dlouho držel," vzpomínala.

Nyní už je herečka opět v plném pracovním nasazení. Dopisuje třetí knihu, natáčí druhou řadu seriálu Co jste hasiči, vrací se i na scénu Divadla Radka Brzobohatého, kde jsme se s ní před začátkem nové sezóny potkali. V našem videu nám vyprávěla i o tom, jak u nich doma proběhl začátek školního roku, a není to prý procházka růžovým sadem. Zvlášť dcera Justýna si těžko zvyká na novou školu. ■