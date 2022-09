Lucie Vondráčková se pustila do legendární scénky Felixe Holzmanna. Podívejte se, jak řádila na jevišti

Lucie Vondráčková jako Janžurová Super.cz

Herec David Šír, který je rovněž autorem knihy, nazkoušel společně s Lucií Vondráčkovou scénku, která nese název Včera, dnes a zítra. Svého času v ní exceloval právě Felix Holzmann s Ivou Janžurovou. Tohoto nelehkého úkolu se Lucie nezalekla.

"Měli jsme s Davidem dvě zkoušky. On má tu scénku v malíčku, tak jsem mu to jen nechtěla pokazit," říká skromně zpěvačka a herečka v jednom. "Hlavně jsem se modlila, abych nepopletla názvy filmů, protože to by byl konec," prozradila se smíchem Super.cz.

„Zastupovat“ Ivu Janžurovou nebyl lehký úkol ani pro Lucii, ale jak sama říká, studovat její herecký um je radost. "Paní Janžurovou celý život obdivuji a byla radost ji studovat a napozorovávat. Je úžasná," dodává Lucie. ■