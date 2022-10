Bývalá žena (72) Petra Hapky bodovala v hororech a nebála se svléknout. V mládí zažila obrovskou bolest

Zora Ulla Keslerová (vlevo) s dcerou Petrou Michaela Feuereislová

Zora Ulla Keslerová (*11. 8. 1950) odstartovala svou kariéru jako tanečnice a zpěvačka revuálního dívčího tria. Skupina byla natolik populární, že netrvalo dlouho a přišla nabídka na turné po Itálii. Atraktivní plavovlásce bylo tehdy 18 let a Italové z ní šíleli. Začala dostávat nabídky na focení a od modelingu je to k filmu jen krůček.

Hvězda hororů

Vše se odehrávalo v Itálii, kde začínající herečka pobývala legálně. Svůj filmový debut si odbyla v mysteriózním thrilleru La casa dalle finestre che ridone (Dům se smějícími se okny, 1976).

Zde se sice víceméně jen mihnula, ale právě tento snímek odstartoval její úspěšnou kariéru. V Itálii pak natočila zhruba dvacet filmů, převážně hororů, z nichž mnohé lze dnes považovat za kultovní.

Nebála se odhalit před kamerou

Fanoušci například nedají dopustit na Cannibal ferox (Ženy od hluboké řeky, 1981) nebo Rozparovač z New Yorku (1982). V obou z nich jsou mimořádně drastické scény jen pro silné povahy, vždy ale „okořeněné“ hereččinou nahotou. Jen pro představu: v prvně jmenovaném je zavěšena za prsa na hák, ve druhém jí sadistický vrah vráží rozbitou sklenici do rozkroku. Díky tomu, že Keslerová neměla s nahotou před kamerou problém, natočila i několik odvážnějších snímků.

Točila i v Česku

Během jedné ze svých návštěv Prahy se sblížila s legendárním hudebníkem Petrem Hapkou (✝70), který jí zde také dohodil první práci. Tehdy psal hudbu do filmu Křehké vztahy (1979) a domluvil se s jeho režisérem Jurajem Herzem (✝83), aby ji obsadil. Keslerová si v něm zahrála po boku Vladimíra Kratiny (70) svobodnou matku malé holčičky Berušky.

Pozornost na sebe strhla i o dva roky později v jedné z prvních čs. akčních kriminálek Řetěz (1981). Na svou dobu šlo o mimořádný filmový počin plný násilí, surovosti a nahoty, která Keslerové naštěstí nedělala problém. Čeští diváci si ji ale spíše pamatují jako usměvavou svůdnou blondýnku z komedie Fešák Hubert (1984), příležitost dostala mj. i ve filmech Vítr v kapse (1982), Anděl s ďáblem v těle (1983), Skalpel, prosím, Perinbaba (1985) aj.

S Hapkou to nevyšlo

Manželství s bouřlivákem Hapkou nebylo žádnou procházkou růžovou zahradou. Bohémský skladatel si užíval v náručí jiných žen, a tak jim to doma dost skřípalo. A pak přišel obrovský šok: prvorozený syn Jiří zemřel krátce po porodu. Není divu, že Keslerová musela tehdy vyhledat odbornou pomoc. Neštěstí ale oba manžele sblížilo a záhy se jim narodila dcera Petra (39). Jenže Petr Hapka se pak vrátil ke starému způsobu života, a to už pohár trpělivosti jeho ženy přetekl.

Spokojená máma i babička

Keslerová si sbalila kufry a s dcerou se odstěhovala zpět do Itálie. Po nějakém čase odpustila i Hapkovi, kterého jezdila navštěvovat, když vážně onemocněl. Po přestěhování do Říma se filmování věnovala už jen sporadicky. Za zmínku ale stojí, že ve filmu La radice del male (Kořen zla, 2006) si s ní zahrála i dcera Petra. Zatím poslední film, který Keslerová natočila, byla česká komedie Líbáš jako ďábel (2012). Další nabídky zatím nepřicházejí, to ji ale netrápí – je šťastná, že z dcery Petry je dnes úspěšná zpěvačka a že se díky ní stala i babičkou.

Někdejší hvězda italských hororů kdysi prohlásila, že za svůj nejlepší film považuje La vera storia della monaca di Monza (Skutečný příběh jeptišky z Monzy, 1980). Snímek viděl v Itálii i Hapka, kterému se ale nelíbil. Naopak ona sama považuje za svůj nejslabší film La ragazza del vagone letto (Dívka z lůžkového vozu, 1980). ■