Své dva exmanžely by do televizní show nedostala. Mahulena Bočanová proto vzala svou někdejší lásku. To je on!

Mahulena Bočanová a Martin Zounar v pořadu Můj muž to dokáže FTV Prima

Když herečka dostala pozvánku do zábavní soutěže Můj muž to dokáže, v níž ženy mohou své partnery pěkně potrápit, nevsadila na své ex, ale na kolegu, do kterého byla kdysi zaláskovaná, herce Martina Zounara (55).

„Říkala jsem si, že první manžel by sem nešel, druhý manžel by sem určitě nešel, tak Zounar. Martin do mě byl zamilovaný, já do něj taky, ale nám se to vždycky míjelo. Už se nevezmeme, ale když ho žena po tomhle pořadu vyhodí, zůstane u mě, i to je varianta, Marina ho má ráda, jsme na sebe zvyklí, já bych byla ráda,“ prozradila herečka.

Po pár minutách ho ale vystavila skutečně pekelné výzvě. Kvůli výhře sto tisíc korun dal Zounar všanc svoje zdraví. Jeho úkol byl vskutku pekelný. Otázka moderátorky na přítomné dámy totiž zněla následovně: Kolik z deseti chilli papriček dokáže tvůj muž sníst za 45 sekund? Jak si s tím herec nakonec poradil, diváci uvidí v pátečním díle na Primě. ■