Co to měla Meghan při setkání s fanoušky pod šaty? Někteří mají jasno!

Meghan Markle Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

„Co to má Meghan schované pod šaty?“ ptali se někteří uživatelé na Twitteru. „U pasu má rozhodně mikrofon,“ mají jasno někteří. A hned se také shodují, že Meghan, které přezdívají vévodkyně z Netflixu, určitě sbírá materiál pro svůj připravovaný dokument streamovací sítě.

Divoké teorie však obratem vyvrátil zdroj blízký vévodkyni ze Sussexu. „Je to šílené a poškozuje ji to. Samozřejmě, že neměla mikrofon,“ uvedl pro Page Six.

A s tím souhlasí i další z uživatelů sociální sítě. „Prostě se jí nakrabatily šaty,“ reagovali na spekulace. „Lidé jsou šílení, chytí se každé blbosti,“ pohoršovali se v komentářích další.

Meghan, která se dočkala v Británii vesměs vřelého přijetí, má holt vzhledem k Megxitu a dalším kontroverzím i mnoho odpůrců. A ke které skupině se řadíte vy? Věříte, že skrývala vévodkyně pod šaty mikrofon? Hlasujte v naší anketě! ■