Léto byl hotový očistec. Pohublá Tereza Ramba byla s dětmi skoro dva měsíce nemocná

Tady bylo ještě Tereze do smíchu... Michaela Feuereislová

„Tak jsme byli skoro dva měsíce nemocný. Různý viry a covid a pak bakterie ve střevě a táta daleko a všechno jsme si to pěkně párkrát dokola vystřídali. Děda nás takhle vyfotil, když pro nás jel jednou hodit oběd přes plot,“ nechala se slyšet herečka.

Té nakonec pomáhala i maminka, ale ani to nedopadlo nejlépe. „Máma mi přijela pomoct, když jsme ještě nevěděli, co nám je, takže jsme ji taky obdarovali covidem. Píšu to sem zpětně proto, že ničí život není pořád duha, srdce, jednorožci…Myslím, že tohle sem patří, obyčejný krutý věci, jinak z těch životů zalitejch sluncem zblbnete, lidé,“ dodala herečka, jež už má všech nemocí doslova pokrk. A rozhodně nezlehčuje ani variantu covidu omikron.

„Potřebovali jste prostě trochu zprasit špetkou cizího očistce. Protože očistec to byl. Taky proto, že ten omikron dokáže s dětma pořádně zamávat a ani pro dospělý nemusí být v pohodě. Zakázala bych jakýkoli dětský nemoci a zakázala bych nemoci vůbec. A vážný nemoci bych postřílela rovnou u zdi. Ty mě paralyzujou. O těch ani nemohu psát,“ dodala s tím, že už to u nich doma je na dobré cestě.

„My pomalu vstáváme jako fénixové z popela, já jsem si vyzkoušela, že přežít se dá leccos, a teď už hurá do světa! Imunizovaný! Láska je. Na to nezapomínat ani když padáte na hubu,“ uzavřela Ramba povídání o zdravotních peripetiích. ■